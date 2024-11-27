5 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Harga Pasaran Termahal di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Baru Kena Kartu Merah

Ivar Jenner dan Justin Hubner termasuk pemain Timnas Indonesia dengan harga pasaran tertinggi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: Instagram/@ivarjnr)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia yang punya harga pasaran termahal di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebagian besar merupakan pemain abroad.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong mengambil keputusan berani dengan membawa pemain Timnas Indonesia U-22 untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Meski begitu, ada sembilan pemain senior.

Di antara nama-nama itu, mayoritas punya nilai pasar yang rendah. Hanya lima yang punya harga tertinggi. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Harga Pasaran Termahal di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

5. Pratama Arhan





Bek FC Suwon ini dipanggil Shin untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Selain karena pengalaman dan kemampuannya, Arhan juga jarang mendapat menit bermain di klubnya.

Saat ini, harga pasaran suami Azizah Salsha adalah sebesar Rp3,48 miliar. Ia menjadi salah satu yang tertinggi.

4. Asnawi Mangkualam





Kapten Timnas Indonesia ini turut dipanggil di ajang Asia Tenggara ini. Pemain Port FC itu memiliki harga pasaran sebesar Rp5,21 miliar.

Asnawi akan menjadi kekuatan utama Skuad Garuda di sisi kanan pertahanan. Ini menjadi kesempatannya untuk bersinar lagi.