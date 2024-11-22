Jay Idzes Latihan Terpisah Usai Bela Timnas Indonesia, Ada Apa?

VENEZIA - Jay Idzes telah kembali berlatih bersama skuad Venezia pada Kamis 21 November 2024 usai memperkuat Timnas Indonesia. Namun, ia harus menjalani latihan terpisah bersama rekan-rekannya yang juga baru menjalani tugas negara.

Idzes baru saja membela Skuad Garuda untuk menghadapi Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia pun langsung terbang ke Italia.

Dalam dua laga tersebut, Idzes tidak pernah tergantikan dengan selalu tampil penuh. Kini, bek berpostur jangkung itu diketahui sudah kembali menjalani latihan bersama skuad I Lagunari.

Menurut laporan Tutto Venezia Sport, skuad Venezia sudah mulai lengkap. Sebab, para pemain yang sebelumnya mendapatkan panggilan tugas negara seperti Idzes sudah kembali merapat.

“Untuk latihan hari ini (Kamis), hampir semua pemain yang sebelumnya bergabung dengan tim nasional mereka kembali tersedia,” tulis Tutto Venezia Sport dalam artikelnya, Jumat (22/11/2024).

Setidaknya ada tiga pemain yang baru pulang membela negara. Selain Idzes, ada Mikael Ellertsson dan Ridgeciano Haps. Ketiga pemain ini menjalani latihan terpisah untuk memulihkan kondisi fisiknya.