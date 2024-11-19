3 Legenda Timnas Indonesia Ungkap Pemain Kunci Skuad Garuda Saat Ini: Jay Idzes!

Tiga legenda Timnas Indonesia bicara siapa pemain kunci Skuad Garuda saat ini (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

JAKARTA - Tiga legenda Timnas Indonesia yakni Cristian Gonzales, Atep, dan Charis Yulianto mengungkap pemain kunci Skuad Garuda saat ini. Mereka memiliki jagoan yang berbeda walau sosok Jay Idzes menjadi pemain yang favorit.

Tiga legenda Timnas Indonesia itu hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk menyaksikan laga Skuad Garuda kontra Timnas Arab Saudi. Adapun kick off matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Sebelum laga dimulai, Gonzales, Atep, dan Charis melakukan bincang-bincang di Garuda Store yang turut disaksikan Garuda Fans. Dalam perbincangannya, mereka membahas seputar Timnas Indonesia saat ini.

Terdapat satu topik yang menarik. Di mana, ketiganya disuruh untuk memilih satu sosok pemain kunci di Timnas Indonesia saat ini.

Atep cukup sulit untuk mengungkap satu sosok. Sebab, banyak pemain kunci yang saat ini menghuni Skuad Garuda. Hanya saja, eks pemain Persib Bandung itu memilih Jay Idzes karena kepemimpinannya.

“Sulit ya karena menurut saya ada beberapa pemain yang menurut saya vital, tapi kalau disuruh pilih satu saya pilih kapten Jay Idzes,” kata Atep di Garuda Store SUGBK, Selasa (19/11/2024).

“Dia pemain yang punya leadership yang baik, cara menyampaikan ke temannya, cara mainnya benar-benar membuat para pemain tenang. Benar-benar bisa ikuti arahan dari Jay Idzes. Secara kemampuan kita tahu lah karena dia main di Serie A, tapi leadership-nya memberikan pengaruh yang cukup baik kepada para pemain,” sambungnya.