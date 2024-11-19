Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Legenda Timnas Indonesia Ungkap Pemain Kunci Skuad Garuda Saat Ini: Jay Idzes!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |18:06 WIB
3 Legenda Timnas Indonesia Ungkap Pemain Kunci Skuad Garuda Saat Ini: Jay Idzes!
Tiga legenda Timnas Indonesia bicara siapa pemain kunci Skuad Garuda saat ini (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Tiga legenda Timnas Indonesia yakni Cristian Gonzales, Atep, dan Charis Yulianto mengungkap pemain kunci Skuad Garuda saat ini. Mereka memiliki jagoan yang berbeda walau sosok Jay Idzes menjadi pemain yang favorit.

Tiga legenda Timnas Indonesia itu hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk menyaksikan laga Skuad Garuda kontra Timnas Arab Saudi. Adapun kick off matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan berlangsung Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Sebelum laga dimulai, Gonzales, Atep, dan Charis melakukan bincang-bincang di Garuda Store yang turut disaksikan Garuda Fans. Dalam perbincangannya, mereka membahas seputar Timnas Indonesia saat ini.

Terdapat satu topik yang menarik. Di mana, ketiganya disuruh untuk memilih satu sosok pemain kunci di Timnas Indonesia saat ini.

Atep cukup sulit untuk mengungkap satu sosok. Sebab, banyak pemain kunci yang saat ini menghuni Skuad Garuda. Hanya saja, eks pemain Persib Bandung itu memilih Jay Idzes karena kepemimpinannya.

“Sulit ya karena menurut saya ada beberapa pemain yang menurut saya vital, tapi kalau disuruh pilih satu saya pilih kapten Jay Idzes,” kata Atep di Garuda Store SUGBK, Selasa (19/11/2024).

“Dia pemain yang punya leadership yang baik, cara menyampaikan ke temannya, cara mainnya benar-benar membuat para pemain tenang. Benar-benar bisa ikuti arahan dari Jay Idzes. Secara kemampuan kita tahu lah karena dia main di Serie A, tapi leadership-nya memberikan pengaruh yang cukup baik kepada para pemain,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.jpg
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/putri_kw.jpg
Putri KW Punya Misi Terpendam di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement