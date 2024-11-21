Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Asing Sebut Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Ketiga Cuma 3 Persen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |06:24 WIB
Media Asing Sebut Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Ketiga Cuma 3 Persen
Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA asing Footy Rankings, menyebut peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga hanya tiga persen. Media tersebut menilai dua tim yang mungkin bakal merebut dua tiket langsung ke Piala Dunia 2026 adalah Jepang dan Australia.

Tentunya prediksi Footy Rankings itu sangatlah menarik karena memberikan Australia peluang 73 persen untuk finis dua besar di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perlu diketahui, hanya dua tim teratas saja yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi.

Jepang memang layak disebut memiliki kans 100 persen untuk lolos karena kini sudah mengoleksi 16 poin dari hasil lima kemenangan dan satu imbang. Jepang hanya butuh 3 poin tambahan saja untuk bisa memastikan diri lolos Piala Dunia 2026.

Hanya saja Australia yang menarik. Seperti yang disebutkan di atas, Footy Rankings menilai tim berjuluk Socceroos itu memiliki kans finis dua besar sebanyak 73 persen, padahal Australia yang duduk di urutan kedua hanya unggul satu poin saja dari tim peringkat ketiga hingga keenam.

Footy Rankings prediksi Timnas Indonesia di Gru[p C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Sedangkan Timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga disebut Footy Rankings hanya memiliki kans 3 persen untuk lolos via dua besar di Grup C.

“Setelah pertandingan ke-6 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, berikut adalah simulasi hasil kualifikasi. Di Grup A & B, jarak antara posisi 1/2, 3/4, dan 5/6 mulai terlihat. Namun, di Grup C, hanya 2 teratas yang terlihat, sementara posisi 3-6 masih bisa diperebutkan.

Halaman:
1 2
      
