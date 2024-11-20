Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tatap Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Siapkan Roadmap Kawal Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |02:19 WIB
Tatap Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Siapkan Roadmap Kawal Timnas Indonesia
Indra Sjafri kala menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menatap ajang Piala Asia U-20 2025. Dia mengatakan akan menyiapkan roadmap atau pemetaan sebelum mengawal Garuda Nusantara di Piala Asia U-20 2025.

Indra menegaskan persiapan Timnas Indonesia U-20 harus dimatangkan. Pelatih asal Sumatra Barat itu mengungkapkan, tim kepelatihan akan membuat roadmap guna menganalisis kekuatan lawan di fase grup.

Timnas Indonesia U-20

“Kita akan membuat roadmap menuju Piala Asia U-20 2025, tentu sudah bisa secara spesifik karena lawan-lawan yang dihadapi sudah jelas,” kata Indra dilansir dari laman resmi PSSI.

“Tiga kali kita akan bertanding di Grup C, dan jika lolos, kita akan bertanding di semifinal, yang sekaligus membuka jalan menuju Piala Dunia U-20 2025,” sambungnya.

