HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |17:31 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini
Link Live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut tepatnya akan disiarkan secara live streaming di Vision+ pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Tentunya banyak fans Garuda yang sudah sangat menantikan laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi tersebut. Pasalnya hasil pada tersebut akan mempengaruhi peluang Timnas Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia vs Arab Saudi merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga melawan Arab Saudi dibilang begitu penting karena saat ini Garuda membutuhkan kemenangan. Hal itu tak terlepas dari hasil buruk yang baru saja diraih Timnas Indonesia di dua laga terakhir, tepatnya karena kalah 1-2 dari China dan 0-4 dari Jepang.

Sesi latihan Timnas Indonesia

Karena dua kekalahan itu, Timnas Indonesia terjerembab di dasar klasemen Grup C dengan tiga poin saja. Itu pun dari tiga hasil imbang.

Jadi, dari lima laga yang dimainkan Timnas Indonesia belum juga menang. Kemenangan jelas dibutuhkan untuk bisa menjaga asa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
