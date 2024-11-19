Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI+

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |17:17 WIB
Malam Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI+
Timnas Indonesia siap tempur melawan Arab Saudi malam ini. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, (19/11/2024) pukul 19.00 WIB. Bagi Anda yang tidak sempat datang ke stadion, dapat menyaksikan via live streaming di RCTI+ dengan klik di sini.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- datang ke laga ini dalam tekanan tinggi dari publik pencinta sepakbola Tanah Air. Timnas Indonesia dituntut memenangkan pertandingan setelah dalam lima laga awal Grup C hanya mendapatkan tiga imbang dan dua kalah.

Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

(Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Ekspektasi pencinta sepakbola nasional kepada Timnas Indonesia meninggi karena secara materi pemain skuad Garuda tak seperti dulu lagi. Mayoritas dari pemain Timnas Indonesia saat ini berkarier di kompetisi top-top Eropa.

Beberapa di antaranya Jay Idzes yang merumput di Serie A bersama Venezia FC, Calvin Verdonk (NEC Nijmegen, Eredivisie), Thom Haye (Almere City, Eredivisie) hingga Maarten Paes (FC Dallas, Major League Soccer).

Hal itu berbeda dengan pemain Timnas Arab Saudi yang hanya berkarier di kompetisi lokal mereka. Alhasil, secara pengalaman dan skill, skuad Timnas Indonesia saat ini disinyalir lebih oke ketimbang Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Pertanyaan muncul, sanggupkah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengeluarkan potensi terbaik dari Thom Haye dan kawan-kawan? Jika Shin Tae-yong berhasil memaksimalkan kualitas dari Jay Idzes dan kawan-kawan, peluang Timnas Indonesia memenangkan laga sangat besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/luka_modric_merayakan_golnya_yang_membawa_ac_milan.jpg
Luka Modric Sebut AC Milan Selevel Real Madrid dalam Reputasi dan Sejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement