Malam Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI+

Timnas Indonesia siap tempur melawan Arab Saudi malam ini. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

TIMNAS Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, (19/11/2024) pukul 19.00 WIB. Bagi Anda yang tidak sempat datang ke stadion, dapat menyaksikan via live streaming di RCTI+ dengan klik di sini.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- datang ke laga ini dalam tekanan tinggi dari publik pencinta sepakbola Tanah Air. Timnas Indonesia dituntut memenangkan pertandingan setelah dalam lima laga awal Grup C hanya mendapatkan tiga imbang dan dua kalah.

(Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Ekspektasi pencinta sepakbola nasional kepada Timnas Indonesia meninggi karena secara materi pemain skuad Garuda tak seperti dulu lagi. Mayoritas dari pemain Timnas Indonesia saat ini berkarier di kompetisi top-top Eropa.

Beberapa di antaranya Jay Idzes yang merumput di Serie A bersama Venezia FC, Calvin Verdonk (NEC Nijmegen, Eredivisie), Thom Haye (Almere City, Eredivisie) hingga Maarten Paes (FC Dallas, Major League Soccer).

Hal itu berbeda dengan pemain Timnas Arab Saudi yang hanya berkarier di kompetisi lokal mereka. Alhasil, secara pengalaman dan skill, skuad Timnas Indonesia saat ini disinyalir lebih oke ketimbang Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Pertanyaan muncul, sanggupkah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengeluarkan potensi terbaik dari Thom Haye dan kawan-kawan? Jika Shin Tae-yong berhasil memaksimalkan kualitas dari Jay Idzes dan kawan-kawan, peluang Timnas Indonesia memenangkan laga sangat besar.