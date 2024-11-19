Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Ini Sempat Ogah Dinaturalisasi Kini Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Andalan Baru di Lini Depan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |13:15 WIB
3 Pemain Keturunan Ini Sempat Ogah Dinaturalisasi Kini Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Andalan Baru di Lini Depan
3 Pemain Keturunan Ini Sempat Ogah Dinaturalisasi Kini bela Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
ADA 3 pemain keturunan yang sempat ogah dinaturalisasi, tetapi kini justru membela Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, PSSI saat ini tengah gencar mengincar pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia dengan instan.

Upaya PSSI mendekati pemain keturunan tak melulu berjalan mulus. Ada saja pemain keturunan dari Eropa, khususnya Belanda yang menolak untuk dinaturalisasi.

Menariknya, sejumlah pemain yang awalnya menolak, kini justru membela Timnas Indonesia. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Keturunan Ini Sempat Ogah Dinaturalisasi Kini Bela Timnas Indonesia:

3. Mees Hilgers

Mees Hilgers

Bek FC Twente, Mees Hilgers resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada akhir September 2024. Ia dinaturalisasi bersama Eliano Reijnders dan sudah bermain saat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan China di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 lalu.

Tapi, tahukah Anda ternyata Mees Hilgers dulunya sempat menolak dinaturalisasi? Momen itu terjadi di era kepimpimnan Mochammad Iriawan di PSSI.

Mantan Ketua Umum PSSI, Mochammad Iriawan, sempat mengatakan Hilgers tidak diizinkan oleh orangtuanya untuk menjadi WNI. Alhasil, proses naturalisasinya dibatalkan pada awal 2022.

Namun tidak berselang lama, Hilgers memberikan pernyataan alasan tidak diizinkan orangtuanya menjadi WNI adalah tidak benar. Ia justru mengaku memiliki sedikit keinginan untuk membela Timnas Indonesia. Namun kala itu ia masih 21 tahun sehingga optimistis dapat menembus skuad utama Timnas Belanda.

Usai gagal untuk menjalani proses naturalisasi, Hilgers sempat mendapat panggilan dari Timnas Belanda U-21 untuk Piala Eropa U-21. Ia mencatatkan satu caps sebagai seorang pemain pengganti saat Oranje mengalahkan Timnas Belgia U-21 dalam laga uji coba.

