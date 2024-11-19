Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

LINK live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa klik di sini. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan dimulai pada Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia dan Arab Saudi merupakan korban dari ketatnya persaingan Grup C. Benar, Jepang kukuh di puncak klasemen Grup C dengan 13 angka.

(Timnas Indonesia yang duduk di posisi juru kunci hanya terpaut tiga angka dari Australia di tempat kedua. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Namun, tim-tim di bawah skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- jarak poinnya sangatlah tipis. Australia, Arab Saudi dan China yang menempati posisi dua, tiga dan empat sama-sama mengemas enam angka.

Sementara itu, Bahrain di posisi lima mengoleksi lima angka dan Timnas Indonesia di posisi juru kunci dengan tiga poin. Hal itu berarti, Timnas Indonesia yang kini berada di posisi buncit hanya terpaut tiga poin dari Australia di posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Berhubung jarak poinnya tipis, pantang bagi Timnas Indonesia untuk terpeleset. Berhubung tinggal menyisakan lima laga lagi, pantang bagi Timnas Indonesia membuang-buang poin, khususnya saat bermain di kandang sendiri.

Dari lima laga sisa, Timnas Indonesia memiliki tiga laga kandang dan dua partai tandang. PSSI meminta kepada Shin Tae-yong untuk menyapu bersih tiga laga kandang sisa dengan kemenangan, yakni saat bersua Arab Saudi (19 November 2024), Bahrain (25 Maret 2025) dan China (5 Juni 2025).