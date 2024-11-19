Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Merosot Tajam Gara-Gara Banyak Kejutan di Afrika!

Timnas Indonesia turun ke peringkat 132 dunia pada Selasa 19 November 2024. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Selasa (19/11/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia yang sempat naik satu posisi dari peringkat 130 ke 129 dunia meski kalah melawan Jepang, harus rela turun tiga anak tangga hari ini.

Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia turun dari peringkat 129 ke 132 dunia karena sejumlah negara Afrika membuat kejutan di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Rwanda yang sempat turun ke peringkat 130 dunia efek kalah 0-1 dari Libya, kembali naik ke posisi 126 dunia setelah secara mengejutkan menang 2-1 atas Nigeria di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025, Selasa (19/11/2024) dini hari WIB.

(Timnas Rwanda secara luar biasa menang 2-1 atas Nigeria. (Foto: Instagram/@amavubi_official)

Kemenangan itu menghasilkan tambahan 20,31 poin di ranking FIFA bagi Rwanda. Perbaikan posisi juga dialami Gambia yang sempat turun ke peringkat 130-an dunia setelah kalah 1-2 dari Comoros.

Dini hari tadi, Gambia secara mengejutkan menang 1-0 atas tim kuat Tunisia di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Hebatnya, kemenangan itu disabet Gambia di kandang lawan.

Berkat kemenangan ini Gambia melesat ke peringkat 127 dunia setelah mendapatkan tambahan 20,13 poin di ranking FIFA. Kejutan lain ditunjukkan Malawi yang menang 3-0 atas Burkina Faso, juga di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025.

Alhasil, Malawi pun naik empat posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Kejutan juga ditunjukkan Niger yang tampil menggila di FIFA Matchday November 2024.