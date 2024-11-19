Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Semua Hal Masih Bisa Terjadi di Grup C!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |11:54 WIB
Thom Haye Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Semua Hal Masih Bisa Terjadi di Grup C!
Thom Haye kala memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, membicarakan peluang timnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Thom Haye pun menegaskan bahwa semua hal masih bisa terjadi di Grup C.

Diketahui, Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada matchday kelima Grup C. Kekalahan telak itu membuat Skuad Garuda terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi tiga poin, dari lima laga yang telah dimainkan.

Thom Haye

Situasi itu juga membuat Timnas Indonesia cukup sulit untuk menembus empat besar untuk membuka asa melaju ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, Haye mengatakan bahwa seluruh pemain skuad Garuda masih memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke ajang tersebut.

“Sejujurnya, saya berpikir semua orang di sini punya misi yang sama. Kita mencoba yang kami bisa untuk mencapai mimpi tertinggi kami,” kata Thom Haye dalam konferensi pers jelang laga kontra Arab Saudi, Senin 18 November 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648287/jadwal-man-city-vs-leverkusen-di-liga-champions-202526-live-streaming-di-vision-hsn.webp
Jadwal Man City vs Leverkusen di Liga Champions 2025/26, Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/chelsea_membantai_barcelona_3_0_pada_matchday_keli.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026: Barcelona dan Juventus Belum Aman!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement