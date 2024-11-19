Thom Haye Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Semua Hal Masih Bisa Terjadi di Grup C!

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, membicarakan peluang timnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Thom Haye pun menegaskan bahwa semua hal masih bisa terjadi di Grup C.

Diketahui, Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada matchday kelima Grup C. Kekalahan telak itu membuat Skuad Garuda terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi tiga poin, dari lima laga yang telah dimainkan.

Situasi itu juga membuat Timnas Indonesia cukup sulit untuk menembus empat besar untuk membuka asa melaju ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi, Haye mengatakan bahwa seluruh pemain skuad Garuda masih memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke ajang tersebut.

“Sejujurnya, saya berpikir semua orang di sini punya misi yang sama. Kita mencoba yang kami bisa untuk mencapai mimpi tertinggi kami,” kata Thom Haye dalam konferensi pers jelang laga kontra Arab Saudi, Senin 18 November 2024.