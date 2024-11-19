Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Masuk AFC Nations League A Bareng Jepang hingga Korea Selatan, Begini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |11:30 WIB
Timnas Indonesia Masuk AFC Nations League A Bareng Jepang hingga Korea Selatan, Begini Syaratnya!
Timnas Indonesia dan Jepang berpotensi masuk AFC Nations League A. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bisa masuk AFC Nations League A bareng negara-negara kuat Asia seperti Jepang hingga Korea Selatan. Lantas, apa Syaratnya?

Baru-baru ini Jurnalis asal Arab Saudi, Nawaf Oga, mengabarkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) akan meluncurkan turnamen pengganti uji coba bernama AFC Nations League pada 2025. Turnamen ini seperti yang sudah digelar Konfederasi Sepakbola Eropa (UEFA) serta Amerika Utara dan Tengah (CONCACAF).

AFC segera meluncurkan AFC Nations League. (Foto: X/@prznsoccer)

(AFC segera meluncurkan AFC Nations League. (Foto: X/@prznsoccer)

“Berdasarkan informasi dari jurnalis Arab Saudi @nawaf__oga, AFC berencana meluncurkan kompetisi baru untuk tim nasional, mirip seperti UEFA Nations League,” tulis media Iran Persian Soccer di akun X-nya, @prznsoccer.

UEFA saat ini memiliki empat divisi, yakni UEFA Nations League A, B, C dan D. Sementara CONCACAF Nations League dibagi ke dalam tiga divisi, yakni CONCACAF Nations League A, B dan C.

Jika AFC Nations League benar diselenggarakan, akan masuk di divisi berapa Timnas Indonesia? Sebelum membahas akan masuk divisi berapa Timnas Indonesia, ada baiknya membahas berapa negara peserta AFC.

AFC saat ini memiliki 47 negara anggota. Berhubung AFC sering mencontek UEFA, mereka bisa saja membagi 47 negara ini ke dalam empat divisi, yang mana setiap divisinya berisikan 11-12 negara.

Saat UEFA pertama kali meluncurkan UEFA Nations League pada 2018-2019, mereka membagi 55 negara Anggota ke dalam empat divisi. Proses Pembagian divisi ini berdasarkan performa di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/14/suporter_persija_jakarta.jpg
Tiket Persija vs PSIM Yogyakarta Ludes Kurang dari 6 Jam, Jakmania Antusias jelang HUT Ke-97 Macan Kemayoran 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement