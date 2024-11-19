Timnas Indonesia Masuk AFC Nations League A Bareng Jepang hingga Korea Selatan, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia dan Jepang berpotensi masuk AFC Nations League A. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

TIMNAS Indonesia bisa masuk AFC Nations League A bareng negara-negara kuat Asia seperti Jepang hingga Korea Selatan. Lantas, apa Syaratnya?

Baru-baru ini Jurnalis asal Arab Saudi, Nawaf Oga, mengabarkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) akan meluncurkan turnamen pengganti uji coba bernama AFC Nations League pada 2025. Turnamen ini seperti yang sudah digelar Konfederasi Sepakbola Eropa (UEFA) serta Amerika Utara dan Tengah (CONCACAF).

(AFC segera meluncurkan AFC Nations League. (Foto: X/@prznsoccer)

“Berdasarkan informasi dari jurnalis Arab Saudi @nawaf__oga, AFC berencana meluncurkan kompetisi baru untuk tim nasional, mirip seperti UEFA Nations League,” tulis media Iran Persian Soccer di akun X-nya, @prznsoccer.

UEFA saat ini memiliki empat divisi, yakni UEFA Nations League A, B, C dan D. Sementara CONCACAF Nations League dibagi ke dalam tiga divisi, yakni CONCACAF Nations League A, B dan C.

Jika AFC Nations League benar diselenggarakan, akan masuk di divisi berapa Timnas Indonesia? Sebelum membahas akan masuk divisi berapa Timnas Indonesia, ada baiknya membahas berapa negara peserta AFC.

AFC saat ini memiliki 47 negara anggota. Berhubung AFC sering mencontek UEFA, mereka bisa saja membagi 47 negara ini ke dalam empat divisi, yang mana setiap divisinya berisikan 11-12 negara.

Saat UEFA pertama kali meluncurkan UEFA Nations League pada 2018-2019, mereka membagi 55 negara Anggota ke dalam empat divisi. Proses Pembagian divisi ini berdasarkan performa di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa.