Timnas Indonesia 2 Kali Kalah, Calvin Verdonk Bicara Psikologis Skuad Garuda

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, beberkan kondisi psikologis timnya usai kalah 2 kali di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia memastikan tidak ada masalah sejauh ini.

Skuad Garuda -julukan menelan kekalahan 1-2 dari China dan 0-4 dari Jepang. Alhasil, mereka saat ini berada di posisi keenam klasemen dengan tiga poin.

Calvin Verdonk mengatakan kondisi psikologis Timnas Indonesia saat ini tidak ada masalah. Pasalnya, timnya punya semangat dapat segera bangkit untuk meraih kemenangan perdana dalam fase Grup C.

"Kondisi psikologis kami kuat, dan juga positif. Kami saling bicara satu sama lain, sering juga bertemu satu sama lain," kata Calvin Verdonk di Jakarta, Minggu 17 November 2024.