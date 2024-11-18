Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |18:27 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI
Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah terungkap. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Setelah seluruh peserta Grup C memainkan lima pertandingan, Arab Saudi duduk di posisi tiga dengan koleksi enam angka. Raihan poin Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- sama persis dengan Australia di posisi dua, batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi duduk di posisi 3 klasemen sementara Grup C. (Foto: X/@SaudiNT)

Demi naik ke posisi dua, Arab Saudi membidik kemenangan atas Timnas Indonesia. Jika menang atas Timnas Indonesia, Arab Saudi hampir pasti naik ke posisi dua, mengingat sang rival, Australia, akan tandang ke markas Bahrain pada Rabu, 20 November 2024 dini hari WIB.

Di sisi lain, Timnas Indonesia duduk di posisi juru kunci dengan tiga angka. Timnas Indonesia terpaut tiga angka dari China di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Karena itu, pantang bagi Timnas Indonesia terpeleset saat melawan Arab Saudi. Jika imbang atau kalah dari Arab Saudi, peluang Timnas Indonesia lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia praktis mengecil.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah memberi ultimatum. Ia siap-siap memberikan evaluasi besar-besaran kepada Timnas Indonesia kelar melawan Arab Saudi.

