Kisah Wataru Endo, Bongkar Cara Cerdas Jepang Kalahkan Timnas Indonesia

KISAH Wataru Endo menarik diulas. Kapten Timnas Jepang itu membongkar cara cerdas Jepang kalahkan Timnas Indonesia.

Endo mengatakan, pengamatan serta penyesuaian strategi telah dilakukan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- sejak awal babak pertama. Alhasil, timnya menang telak 4-0.

Menurutnya, timnya masih memerlukan perbaikan, meski berhasil menang telak. Dia mengungkapkan, Timnas Jepang sempat salah strategi di awal pertandingan melawan Indonesia.

“Kita masih ada ruang untuk perbaikan. Kondisi lapangan dan hujan bikin kami sepakat main simpel di awal. Kami main di kandang lawan bakal menghadapi tekanan besar,” ungkap Endo dikutip dari Gekisaka, Selasa (19/11/2024).

Endo kemudian menjelaskan bagaimana cara Timnas Jepang mengubah strategi permainan dengan cepat. Pemain Liverpool itu mengatakan, Samurai Biru bermain sabar dan akhirnya berhasil menemukan celah kelemahan lawan.

BACA JUGA: Erick Thohir Beri Sinyal Kevin Diks Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

“Kalau lawan pakai strategi mirror game dan kirim umpan lambung ke pemain-pemain (belakang), kita enggak punya pilihan selain menang duel di situ. Lini belakang kita harus lebih kompak dan nggak boleh kasih ruang. Kalau bola masuk ke belakang, gak ada yang bisa saya lakukan. Semua tergantung lini belakang,” jelas Endo.