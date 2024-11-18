Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beri Sinyal Kevin Diks Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:39 WIB
Erick Thohir Beri Sinyal Kevin Diks Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal Kevin Diks absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Kevin Diks terancam absen pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. Sebab, bek FC Copenhagen itu menderita cedera.

Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB. Laga itu merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kevin Diks

Jelang laga tersebut, Erick memberi sinyal Diks tidak akan tampil. Pasalnya, bek berusia 28 tahun itu mengalami cedera, buntut dari laga Timnas Indonesia kontra Timnas Jepang.

“(Kevin Diks) Cedera, sepertinya tidak bisa main (lawan Arab Saudi),” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (18/11/2024).

Menurut Erick, selain karena tekel keras dari Kaoru Mitoma, ada faktor lapangan yang membuat cedera Kevin Diks cukup parah. Namun, ia tidak ingin menyalahkan pihak manapun.

“Karena kemarin waktu dia turun kan lapangannya, ada goyang,” kata Erick.

Halaman:
1 2
      
