Adu Harga Pasaran Kevin Diks dengan Firas Al Buraikan, Bak Bumi dan Langit

Adu harga pasaran Kevin Diks dan Firas Al Buraikan menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@fc_kobenhavn)

ADU harga pasaran Kevin Diks dengan Firas Al Buraikan sudah diketahui. Namun, harganya bak bumi dan langit.

Kevin Diks Bakarbessy diketahui lahir di Apeldoom, Belanda, pada 6 Oktober 1996. Ia memulai karier di akademi Vitesse Arnhem, sebuah klub ternama di Belanda yang dikenal sebagai penghasil talenta muda.

Pada 2014, ketika berumur 18 tahun, Diks melakukan debut profesional bersama tim utama Vitesse. Performa impresifnya menarik perhatian Fiorentina, klub Serie A Italia yang merekrutnya pada 2016.

Namun, untuk memperoleh lebih banyak pengalaman, Kevin sempat dipinjamkan ke sejumlah klub di Eropa. Langkah tersebut membentuk mentalitas dan kematangannya sebagai pemain.

Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, termasuk Denmark bersama FC Copenhagen saat ini, membuatnya terbiasa menghadapi tekanan dari penyerang kelas dunia. Pemain dengan tinggi 186 cm yang berposisi sebagai bek ini ditaksir memiliki nilai pasar sekitar Rp69,53 miliar.

Sementara, Firas Al Buraikan diketahui lahir Riyadh, Arab Saudi, pada 14 Mei 2000. Karier sepakbolanya dimulai bersama Al-Nassr U-19 pada 2018.