HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Waktunya Menang, Garuda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |11:48 WIB
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Waktunya Menang, Garuda!
Timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

PREDIKSI skor Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19.00 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga mahapenting kontra Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Timnas Indonesia pantang kalah dari Arab Saudi dalam laga ini demi menjaga peluang, setidaknya lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat kondisi saat ini Timnas Indonesia dalam posisi memprihatinkan.

Timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Timnas Indonesia wajib menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berada di posisi juru kunci dengan tiga angka, terpaut tiga poin dari China di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Setelah serangkaian hasil buruk, kini waktunya Timnas Indonesia bangkit. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sudah mengeluarkan ultimatum. Ia mengancam mundur dari posisinya saat ini jika para pemain Timnas Indonesia tidak bermain maksimal.

Bukan tak mungkin ultimatum itu memacu semangat Thom Haye dan kawan-kawan untuk bangkit menghadapi Arab Saudi. Potensi Timnas Indonesia bangkit atas Arab Saudi sebenarnya cukup besar.

Selain efek bermain di kandang sendiri, secara materi pemain Timnas Indonesia tidak kalah dari Arab Saudi. Mayoritas pemain Timnas Indonesia saat ini bermain di Eropa.

