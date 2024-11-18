Posisi Shin Tae-yong dalam Bahaya jika Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi dan Eliano Reijnders Tak Dimainkan?

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, menyebut posisi Shin Tae-yong dalam bahaya jika Eliano Reijnders lagi-lagi tidak masuk daftar susunan pemain dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Arab Saudi. Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan- bingung pemain sekelas Eliano Reijnders disebut Shin Tae-yong belum cukup layak membela Timnas Indonesia.

“Kalau Eliano lagi-lagi tidak masuk daftar Susunan pemain, ini pasti berbahaya bagi posisi Shin Tae-yong. Apalagi kalau Indonesia kalah dari Arab Saudi. Hal itu yang membuat Ketua Umum Erick Thohir akan melakukan evaluasi besar-besaran. Bukan tak mungkin nasib STY di ujung tanduk jika tidak memainkan Eliano,” kata bung Ropan di channel YouTube-nya, Bung Ropan.

(Eliano Reijnders semangat berlatih meski baru satu kali bermain bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Eliano Reijnders diambil sumpah WNI di Brussels, Belgia bersama Mees Hilgers pada akhir September 2024. Banyak yang berharap Eliano Reijnders bisa menambah daya dobrak skuad Garuda, layaknya yang ditampilkan bersama PEC Zwolle di musim 2023-2024.

Namun, pelatih Shin Tae-yong justru memainkan Eliano Reijnders sebagai wing back kanan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB. Shin Tae-yong memainkan Eliano Reijnders sebagai wing back kanan karena pada musim ini, pesepakbola 24 tahun itu lebih banyak diperankan di posisi fullback kanan oleh PEC Zwolle.

Keputusan tidak populer kemudian diambil Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang. Shin Tae-yong mencoret Eliano Reijnders dari daftar susunan pemain!

Di sesi konferensi pers kelar melawan Jepang, Shin Tae-yong mengatakan Eliano Reijnders gagal masuk 23 pemain karena dinilai belum cukup baik untuk membela Timnas Indonesia. Karena itu, menarik menanti reaksi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024.