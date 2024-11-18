Erick Thohir Tegaskan Ole Romeny Tidak Goyah meski Lihat Timnas Indonesia Kalah Telak dari Jepang: Dia Yakin Bawa Perubahan!

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menegaskan hati Ole Romeny tidak goyah untuk segera membela Timnas Indonesia. Ole justru yakin bisa membawa perubahan ke skuad Garuda.

Hal ini dipastikan Erick Thohir usai Ole menyaksikan langsung Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Jumat 15 November 2024.

Erick Thohir mengatakan Ole Romeny sangat antusias ingin segera berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Jadi, kehadiran pemain itu diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan untuk tim asuhan Shin Tae-yong.

"Ole saya lihat orangnya sangat serius. Skill-nya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepakbolalah dengan anak kecil segala, saya rasa sesuatu yang out of the box," kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu 17 November 2024.

BACA JUGA: Hasil Imbang Bahrain Kontra Australia Bantu Timnas Indonesia Dekati Target di Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026

"Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lho 0-4 (lawan Jepang), yakin, saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia," tambahnya.