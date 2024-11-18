Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Tegaskan Ole Romeny Tidak Goyah meski Lihat Timnas Indonesia Kalah Telak dari Jepang: Dia Yakin Bawa Perubahan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |10:44 WIB
Erick Thohir Tegaskan Ole Romeny Tidak Goyah meski Lihat Timnas Indonesia Kalah Telak dari Jepang: Dia Yakin Bawa Perubahan!
Erick Thohir dan Ole Romeny. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menegaskan hati Ole Romeny tidak goyah untuk segera membela Timnas Indonesia. Ole justru yakin bisa membawa perubahan ke skuad Garuda.

Hal ini dipastikan Erick Thohir usai Ole menyaksikan langsung Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Jumat 15 November 2024.

Ole Romeny

Erick Thohir mengatakan Ole Romeny sangat antusias ingin segera berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Jadi, kehadiran pemain itu diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan untuk tim asuhan Shin Tae-yong.

"Ole saya lihat orangnya sangat serius. Skill-nya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepakbolalah dengan anak kecil segala, saya rasa sesuatu yang out of the box," kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu 17 November 2024.

"Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lho 0-4 (lawan Jepang), yakin, saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
