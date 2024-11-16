Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keren, Suporter Jepang Beberes Sampah di Stadion GBK Usai Laga Kontra Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |07:09 WIB
Keren, Suporter Jepang Beberes Sampah di Stadion GBK Usai Laga Kontra Timnas Indonesia
Suporter Timnas Jepang beres-beres sampah di tribune Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: TikTok/@urbansneakersociety)
A
A
A

JAKARTA – Suporter Timnas Jepang melakukan aksi terpuji dengan beres-beres sampah usai laga kontra Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Mereka bahkan membawa sendiri kantong sampah sejak sebelum pertandingan.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Kemenangan itu mengukuhkan Samurai Biru di puncak klasemen dengan nilai 13 dari lima laga.

Usai laga, suporter Timnas Jepang melakukan tindakan terpuji dengan mengumpulkan sampah di sekitar area tribune yang diduduki. Bahkan, mereka membawa sendiri kantong plastik berwarna biru.

Aksi itu mendapat pujian dari warganet. Tindakan sekira 3000 suporter Jepang yang hadir di SUGBK memang layak untuk ditiru.

Respect! Suporter Jepang tinggalkan GBK dalam keadaan bersih. Patut kita contoh nih,” tulis akun TikTok @urbansneakersociety.

