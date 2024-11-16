Warganet Serukan Shin Tae-yong Dipecat Usai Timnas Indonesia Disikat Jepang 0-4, Singgung Eliano Reijnders

WARGANET ramai menyerukan Shin Tae-yong dipecat atau mundur lewat tanda pagar (tagar) #STYOut di media sosial. Desakan itu muncul usai Timnas Indonesia takluk 0-4 dari Timnas Jepang.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia semakin terdampar di dasar klasemen Grup C dengan nilai tiga dari lima pertandingan.

Usai laga, tagar #STYOut menggema di media sosial. Warganet ramai-ramai menyerukan sang pelatih dipecat atau mengundurkan diri jika kembali menelan hasil negatif melawan Timnas Arab Saudi.

"Pelatih (wajib disalahkan), STY wajib out setelah lawan Arab entah hasil menang, imbang, kalah. Cari pelatih buat mempersiapkan tim bulan Maret, memang ini pelatih cocoknya untuk tim yang baru berkembang seperti U-23 atau U-20," tulis salah satu pengguna X dikutip Sabtu (16/11/2024).

Kemudian, warganet lain menyoroti keputusan sang pelatih yang lagi-lagi menepikan Eliano Reijnders. Padahal, proses naturalisasi pemain PEC Zwolle itu sempat dikebut PSSI pada September-Oktober 2024.