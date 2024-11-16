Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Warganet Serukan Shin Tae-yong Dipecat Usai Timnas Indonesia Disikat Jepang 0-4, Singgung Eliano Reijnders

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |06:04 WIB
Warganet Serukan Shin Tae-yong Dipecat Usai Timnas Indonesia Disikat Jepang 0-4, Singgung Eliano Reijnders
Warganet menyerukan Shin Tae-yong dipecat atau mundur usai Timnas Indonesia disikat Timnas Jepang 0-4 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

WARGANET ramai menyerukan Shin Tae-yong dipecat atau mundur lewat tanda pagar (tagar) #STYOut di media sosial. Desakan itu muncul usai Timnas Indonesia takluk 0-4 dari Timnas Jepang.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Susunan pemain Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia semakin terdampar di dasar klasemen Grup C dengan nilai tiga dari lima pertandingan.

Usai laga, tagar #STYOut menggema di media sosial. Warganet ramai-ramai menyerukan sang pelatih dipecat atau mengundurkan diri jika kembali menelan hasil negatif melawan Timnas Arab Saudi.

"Pelatih (wajib disalahkan), STY wajib out setelah lawan Arab entah hasil menang, imbang, kalah. Cari pelatih buat mempersiapkan tim bulan Maret, memang ini pelatih cocoknya untuk tim yang baru berkembang seperti U-23 atau U-20," tulis salah satu pengguna X dikutip Sabtu (16/11/2024).

Kemudian, warganet lain menyoroti keputusan sang pelatih yang lagi-lagi menepikan Eliano Reijnders. Padahal, proses naturalisasi pemain PEC Zwolle itu sempat dikebut PSSI pada September-Oktober 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646873/kriteria-pemain-yang-diincar-timur-kapadze-cocok-dengan-timnas-indonesia-czg.webp
Kriteria Pemain yang Diincar Timur Kapadze, Cocok dengan Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/pangsuma_fc_menghancurkan_unggul_fc_malang_8_4.jpg
Hasil Pro Futsal League: Banjir 12 Gol, Pangsuma Hancurkan Unggul FC 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement