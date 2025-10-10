Timnas Indonesia Pakai Jersey Merah Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia dipastikan memakai jersey warna merah saat menghadapi Timnas Irak (Foto: PSSI)

JEDDAH – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan Kevin Diks dan kolega akan mengenakan jersey merah saat menghadapi Timnas Irak. Laga tersebut merupakan matchday 2 Grup B Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak akan dilangsungkan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Ini menjadi hidup mati buat Skuad Garuda.

1. Kembali Merah

Rafael Struick melewati lawan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Kabar Timnas Indonesia mengenakan jersey merah-putih diketahui dari media sosial Instagram Sumardji, @mardji_smj. Dalam laga itu, Rizky Ridho dan kolega berstatus tim tamu.

"Besok kembali berjuang untuk Merah Putih," tulis Sumardji, dikutip Jumat (10/10/2025).

2. Berjuang Habis-habisan

Pria berkacamata itu meyakini Timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan sepanjang 90 menit. Sebab, mereka butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

"Saya percaya, anak-anak akan bekerja lebih keras dan siap memberi yang terbaik untuk Indonesia," kata Sumardji.