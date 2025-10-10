Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Pakai Jersey Merah Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |17:22 WIB
Timnas Indonesia Pakai Jersey Merah Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia dipastikan memakai jersey warna merah saat menghadapi Timnas Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

JEDDAH – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memastikan Kevin Diks dan kolega akan mengenakan jersey merah saat menghadapi Timnas Irak. Laga tersebut merupakan matchday 2 Grup B Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Irak akan dilangsungkan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Ini menjadi hidup mati buat Skuad Garuda.

1. Kembali Merah

Rafael Struick melewati lawan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)
Rafael Struick melewati lawan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Kabar Timnas Indonesia mengenakan jersey merah-putih diketahui dari media sosial Instagram Sumardji, @mardji_smj. Dalam laga itu, Rizky Ridho dan kolega berstatus tim tamu.

"Besok kembali berjuang untuk Merah Putih," tulis Sumardji, dikutip Jumat (10/10/2025).

2. Berjuang Habis-habisan

Pria berkacamata itu meyakini Timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan sepanjang 90 menit. Sebab, mereka butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

"Saya percaya, anak-anak akan bekerja lebih keras dan siap memberi yang terbaik untuk Indonesia," kata Sumardji.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175884/simak_prediksi_skor_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-GVpe_large.jpeg
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Poin Penuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175854/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_untuk_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026-HPxM_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175790/timnas_belanda-Opxm_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Timnas Malta vs Belanda 0-4, Republik Ceko vs Kroasia Imbang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175626/timnas_indonesia-qY6z_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Hidup Mati!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630647/masih-cedera-rafael-struick-dan-marselino-ferdinan-belum-gabung-tc-timnas-indonesia-proyeksi-sea-games-2025-okk.webp
Masih Cedera, Rafael Struick dan Marselino Ferdinan Belum Gabung TC Timnas Indonesia Proyeksi SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/federasi_gimnastik_indonesia.jpg
FGI Pastikan Usir Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement