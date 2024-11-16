Salaman dengan Erick Thohir, Dion Markx Tak Sabar Berkostum Timnas Indonesia

DION Markx dan Tim Geypens sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mereka pun sudah tidak sabar memulai petualangan bersama Timnas Indonesia.

Momen itu menjadi tanda resmi memulai proses naturalisasi. Geypens dan Markx kemungkinan bakal diproyeksikan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Turnamen itu akan digelar pada 6 Februari hingga 23 Februari mendatang. Piala Asia U-20 2025 siap dihelat di China.

Markx mengaku sangat senangakanmenjalani proses naturalisasi untukmenjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain keturunan Palembang itu merasa disambut hangat oleh publik Tanah Air.

"Terima kasih semuanya atas sambutan hangat yang diberikan kepada saya di kunjungan pertama saya ke Indonesia," kata Markx dikutip dari akun Instagram pribadinya (@dion.markx), Sabtu (16/11/2024).

"Saya sangat senang dan bangga berada di sini," tambahnya.