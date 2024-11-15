5 Pemain Keturunan yang Ogah Bela Timnas Malaysia, Nomor 1 Wonderkid Manchester United!

5 pemain keturunan yang ogah bela Timnas Malaysia menarik diulas. Salah satunya ada wonderkid Manchester United.

Ya, sejumlah pemain keturunan yang ogah bela Timnas Malaysia menjadi sorotan. Hal ini jelas sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada Timnas Indonesia.

Alih-alih ditolak oleh para pemain keturunan, justru pemain-pemain tersebutlah yang berbondong-bondong meminta untuk dinaturalisasi agar bisa membela Merah Putih. Tak ayal, lebih dari separuh skuad Timnas Indonesia diisi oleh para pemain keturunan yang telah dinaturalisasi.

Di antaranya, ada Sandy Walsh, Jordi Amat, Jay Idzes, hingga Thom Haye. Terbaru, ada nama Kevin Diks.

Berikut daftar pemain keturunan yang ogah bela Timnas Malaysia.

5. Ferdy Druijf





Ferdy Druijf merupakan pemain yang saat ini membela tim Rapid Vienna di Liga Austria. Masyarakat Malaysia sempat mengklaim bahwa sang pemain adalah keturunan Malaysia ini akan segera dinaturalisasi. Namun alih-alih menyetujuinya, Druijf justru lebih menunjukan ketertarikannya bermain untuk Timnas Indonesia.

4. Naim Garcia





Naim Garcia adalah pemain CD Leganes yang diklaim memiliki garis keturunan Malaysia. Ia pun sempat ditawari oleh FAM untuk segera menjalani naturalisasi. Akan tetapi, Garcia menolak tawaran tersebut karena dirinya masih bisa bersaing untuk menembus skuad Timnas Spanyol.