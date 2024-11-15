Beda dari Biasanya, Begini Situasi Pemindaian Wajah dan Tiket Penonton Laga Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK

JAKARTA - Hal berbeda terjadi di laga kandang Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Sebab kini ada pemindaian wajah dan tiket untuk para penonton laga Timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Kick off Timnas Indonesia kontra Jepang berlangsung pukul 19.00 WIB. Meski begitu, suporter sudah memadati SUGBK, mengingat pintu gerbang sudah dibuka sejak pukul 15.00 WIB. Hal itu agar tidak terjadi penumpukan suporter yang ingin masuk ke dalam stadion.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, antrean untuk masuk ke dalam SUGBK cukup mengular di bagian plaza utara. Pada gelaran kali ini cukup berbeda karena suporter yang menonton wajib memiliki Garuda ID.

Terdapat tiga langkah pengecekan yang dilakukan. Langkah pertama, petugas melukan pemindaian tiket dan wajah untuk mencocokan pemilik tiket dengan Garuda ID penonton. Langkah kedua, petugas melakukan bodycheck kepada penonton. Dan langkah terakhir atau ketiga, pemeriksaan tiket pentonton sebelum masuk ke tribun.

Antrean saat melakukan pemindaian tiket dan wajah cukup mengular. Akan tetapi, prosesnya terbilang cepat dan lancar sehingga tidak terjadi penumpukan penonton yang berlebihan. Apabila proses tersebut tidak berjalan lancar, petugas akan meminta penonton menuju meja bantuan atau helpdesk untuk mengurus segala prosesnya.

Seperti diketahui, PSSI meluncurkan sistem Garuda ID sebagai bagian dari prosedur masuk stadion dengan teknologi face recognition yang mulai beroperasi pada laga kontra Jepang. Melalui sistem ini, semua pemegang tiket wajib memiliki data Garuda ID yang sesuai.