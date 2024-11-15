Shin Tae-yong Sebut Ragnar Oratmangoen Jadi Penyebab Timnas Indonesia Kalah dari Jepang

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menyayangkan peluang emas yang dimiliki Ragnar Oratmangoen terbuang sia-sia di awal laga melawan Jepang. Pasalnya andai saja Ragnar menangi duel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki, STY merasa mungkin saja Timnas Indonesia bisa menang karena unggul lebih dulu.

Ya, skuad Garuda baru saja kalah telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) malam WIB. Empat gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes dicetak lewat gol bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’).

Dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar sejatinya memang sempat nyaris membawa Timnas Indonesia unggul. Sayang, peluang itu tak berbuah gol.

Usai laga, Shin Tae-yong mengakui memang laga melawan Jepang tidak mudah. Juru taktik asal Korea Selatan itu turut mengungkap salah satu faktor kekalahan Timnas Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor itu, yakni Ragnar yang menyia-nyiakan peluang emas di awal laga.

"Memang sepak bola seperti itu, tidak mudah bagi pemain menjaga levelnya sampai (laga) selesai, 90 menit," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga kontra Jepang, Jumat (15/11/2024).

"Akan tetapi, di awal laga kita dapat peluang yang sempurna. Namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar, itu yang jadi penyebab kita kalah. Mungkin jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah," sambungnya.