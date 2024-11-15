Kelar Dihajar Jepang, Erick Thohir Langsung Gelar Pertemuan dengan Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir langsung menggelar pertemuan dengan Timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong usai laga melawan Jepang. Erick Thohir tepatnya mau ada evaluasi sesegera mungkin, karena ia kecewa dengan kekalahan 0-4 yang diterima Garuda di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia baru saja tumbang empat gol tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (15/11/2024) malam WIB. Erick Thohir pun sangat kecewa dengan hasil itu.

Erick Thohir merasa kurang puas dengan hasil akhir tim asuhan Shin Tae-yong dalam laga tersebut. Untuk itu dia akan melakukan evaluasi agar performa Timnas Indonesia lebih baik lagi ke depan.

"Malam ini kan evaluasi. Maunya pasti menang orang hari ini juga maunya menang," kata Erick Thohir usai laga, Jumat (15/11/2024).

Menteri BUMN mengatakan evaluasi dilakukan untuk seluruh elemen Skuad Merah-Putih. Jadi, bukan hanya untuk sang pelatih Shin Tae-yong bertanggung jawab dengan penampilan Timnas Indonesia.

"Semua. Coach pasti dievaluasi dong. Tidak hanya coach Shin," ujarnya.