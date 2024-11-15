Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Jepang di SUGBK, Erick Thohir Siap Tanggung Jawab

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |22:06 WIB
Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Jepang di SUGBK, Erick Thohir Siap Tanggung Jawab
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, meminta maaf karena Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona asia. Erick mengaku bertanggung jawab penuh akan kekalahan Garuda di laga krusial tersebut.

Ya, Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) malam WIB. Empat gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes dicetak lewat gol bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’).

Usai laga, Erick angkat bicara soal kekalahan telak tersebut. Sebab menurutnya, segala prestasi yang didapat Timnas Indonesia merupakan tanggung jawabnya sebagai Ketum PSSI.

“Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai dengan hari ini. Mohon maaf tentu kalau mengecewakan hasilnya, saya tahu euforia masyarakat (besar),” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (15/11/2024).

Timnas Indonesia vs Jepang

Meski begitu, Erick mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia belum angkat bendera putih untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, perjalanan Skuad Garuda belum berakhir karena masih ada lima pertandingan sisa di Grup C.

“Tetapi kembali, saya mohon ini belum selesai. Kita masih punya 5 game lagi, kita posisinya tiga atau empat yang kita targetkan. Kita coba maksimalkan,” ungkap Erick.

Halaman:
1 2
      
