HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Lemas dan Tertunduk Lesu Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |21:39 WIB
Ole Romeny Lemas dan Tertunduk Lesu Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Ole Romeny (kanan) tertunduk lesu Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)
A
A
A

OLE Romeny lemas dan tertunduk lesu melihat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) malam WIB. Dalam unggahan @nusantara.ballers, Ole Romeny terlihat menunduk dan memegang kepalanya ketika Timnas Indonesia tumbang dari skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Sekadar diketahui, Ole Romeny hadir di SUGBK untuk diperkenalkan ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain Timnas Indonesia. Winger 24 tahun ini rencananya diperkenalkan pada malam ini.

Momen Ole Romeny tiba di SUGBK. (Foto: Instagram/@arsiptimnas)

(Momen Ole Romeny tiba di SUGBK. (Foto: Instagram/@arsiptimnas)

Alhasil, winger FC Utrecht ini menyempatkan diri menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Jepang langsung di stadion. Pencetak dua gol di Eredivisie 2024-2025 ini tidak sendirian.

Ia didampingi dua calon pemain Timnas Indonesia U-20, Dion Markx dan Tim Geypens. Kehadiran Ole Romeny di tribun SUGBK pun disambut meriah para pencinta sepakbola Tanah Air.

Meski Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, faktanya peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia kini menempati posisi juru kunci Grup C dengan tiga angka, hanya terpaut tiga poin dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia wajib memanfaatkan tiga laga kandang sisa untuk minimal finis keempat di Grup C yang menggaransi lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih akan menjamu Arab Saudi pada 19 November 2025, Bahrain (25 Maret 2025) dan China (5 Juni 2025).

