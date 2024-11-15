Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Timnas Indonesia vs Jepang: Pasukan Shin Tae-yong Terpuruk di Dasar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |21:09 WIB
Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Timnas Indonesia vs Jepang: Pasukan Shin Tae-yong Terpuruk di Dasar
Timnas Indonesia terpuruk sebagai juru kunci di Grup B usai kalah 0-4 dari Jepang. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi piala Dunia 2026 Zona Asia kelar Timnas Indonesia vs Jepang menarik untuk dibahas. Sebab kondisinya saat ini benar-benar tak menguntungkan untuk Garuda yang baru saja terbantai oleh Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Ya, Timnas Indonesia baru saja dibuat babak belur oleh Jepang di matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Garuda justru kalah dengan skor telak 0-4.

Jepang sudah unggul sejak di akhir babak pertama lewat dua gol yang berawal dari gol bunuh diri Justin Hubner (35’) dan Takumi Minamino (40’). Lalu dua gol lagi tercipta di babak kedua gara-gara gol Hidemasa Morita (49’) dan Yukinari Sugawara (69’).

Kekalahan itulah yang membuat Timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen Grup C. Kondisinya saat ini Timnas Indonesia tertahan di peringkat keenam dengan tiga poin, hasil dari tiga imbang dan dua kekalahan.

Timnas Indonesia vs Jepang (Aldhi Chandra/MPI)

Sementara Jepang, tim asuhan Hajime Moriyasu itu semakin nyaman berada di puncak klasemen Grup C. Total Jepang sudah mengoleksi 13 poin, hasil dari empat kemenangan dan satu imbang.

Padahal andai saja menang saat melawan Jepang, Timnas Indonesia bisa menusuk ke posisi kedua. Namun, faktanya Garuda kalah dan skenario itu gagal tercipta.

Meski begitu, bukan berarti peluang Timnas Indonesia untuk main di Piala Dunia 2026 tertutup. Sebab masih ada lima laga lagi yang masih akan dimainkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/11/1646873/kriteria-pemain-yang-diincar-timur-kapadze-cocok-dengan-timnas-indonesia-czg.jpg
Kriteria Pemain yang Diincar Timur Kapadze, Cocok dengan Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Media Inggris Yakin Ole Romeny Bisa Jadi Pembeda di Oxford United usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement