Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Timnas Indonesia vs Jepang: Pasukan Shin Tae-yong Terpuruk di Dasar

Timnas Indonesia terpuruk sebagai juru kunci di Grup B usai kalah 0-4 dari Jepang. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi piala Dunia 2026 Zona Asia kelar Timnas Indonesia vs Jepang menarik untuk dibahas. Sebab kondisinya saat ini benar-benar tak menguntungkan untuk Garuda yang baru saja terbantai oleh Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Jumat (15/11/2024) malam WIB.

Ya, Timnas Indonesia baru saja dibuat babak belur oleh Jepang di matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Garuda justru kalah dengan skor telak 0-4.

Jepang sudah unggul sejak di akhir babak pertama lewat dua gol yang berawal dari gol bunuh diri Justin Hubner (35’) dan Takumi Minamino (40’). Lalu dua gol lagi tercipta di babak kedua gara-gara gol Hidemasa Morita (49’) dan Yukinari Sugawara (69’).

Kekalahan itulah yang membuat Timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen Grup C. Kondisinya saat ini Timnas Indonesia tertahan di peringkat keenam dengan tiga poin, hasil dari tiga imbang dan dua kekalahan.

Sementara Jepang, tim asuhan Hajime Moriyasu itu semakin nyaman berada di puncak klasemen Grup C. Total Jepang sudah mengoleksi 13 poin, hasil dari empat kemenangan dan satu imbang.

Padahal andai saja menang saat melawan Jepang, Timnas Indonesia bisa menusuk ke posisi kedua. Namun, faktanya Garuda kalah dan skenario itu gagal tercipta.

Meski begitu, bukan berarti peluang Timnas Indonesia untuk main di Piala Dunia 2026 tertutup. Sebab masih ada lima laga lagi yang masih akan dimainkan.