Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live streaming di Vision+ itu tepatnya akan berlangsung pada malam ini, Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Ya, nanti malam Stadion Utama Gelora Bung Karnao (SUGBK) akan menjadi saksi bisu perjuangan para penggawa Garuda melawan Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tentu target utama dalam laga tersebut adalah kemenangan.

Apalagi saat ini kondisi Timnas Indonesia di klasemen Grup C sedang tidak baik-baik saja. Pasukan Shin Tae-yong itu tepatnya berada di dasar klasemen alias posisi keenam dengan mengoleksi 3 poin.

Garuda tertinggal tiga angka dari China, Arab Saudi, dan Australia yang menempati posisi 2 hingga 4. Seperti yang diketahui, finis empat besar memang menjadi target utama Timnas Indonesia untuk bisa main di ajang Piala Dunia 2026.

Karena melihat kondisi itu, menang menjadi wajib diraih oleh Timnas Indonesia. Masalahnya, lawan Garuda adalah Jepang, tim terkuat di Asia saat ini.

Jepang saja sejauh ini belum menelan kekalahan di Grup C. Tak heran Jepang berada di peringkat pertama dengan 10 poin hasil dari tiga kemenangan dan satu kali imbang.