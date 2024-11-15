Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini Setelah Belajar dari Paraguay?

Timnas Indonesia berpotensi menang atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia menang 2-1 atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini setelah belajar dari Paraguay? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Secara realistis sulit bagi Timnas Indonesia untuk sekadar meraih poin atas Jepang. Perbedaan ranking FIFA yang terpaut 115 peringkat (Jepang 15 dan Timnas Indonesia 130) menjadi salah satu tolok ukurnya.

(Timnas Jepang kini menempati peringkat 15 dunia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Namun, jangan lupakan fakta bahwa apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk melihat Timnas Indonesia menang atas Jepang. Timnas Indonesia bisa meniru langkah Paraguay yang secara mengejutkan menang 2-1 atas tim peringkat satu dunia sekaligus tim peringkat satu di klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan, Argentina pada Jumat (15/11/2024) pagi WIB.

Paraguay yang sebelum pertandingan menempati peringkat enam klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan sama sekali tidak gentar dihadapkan dengan juara Piala Dunia 2022 tersebut. Terbukti, Paraguay menang 2-1 atas Argentina!

Kondisi di atas sama persis dengan Timnas Indonesia dan Jepang malam ini. Timnas Indonesia yang menempati peringkat enam Grup C dihadapkan dengan Jepang sang pemuncak klasemen.

Jadi, apakah Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Jepang? Pencinta sepakbola Tanah Air praktis berharap skor di atas benar terjadi.