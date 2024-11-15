Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini Setelah Belajar dari Paraguay?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |17:13 WIB
Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini Setelah Belajar dari Paraguay?
Timnas Indonesia berpotensi menang atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia menang 2-1 atas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini setelah belajar dari Paraguay? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Secara realistis sulit bagi Timnas Indonesia untuk sekadar meraih poin atas Jepang. Perbedaan ranking FIFA yang terpaut 115 peringkat (Jepang 15 dan Timnas Indonesia 130) menjadi salah satu tolok ukurnya.

Timnas Jepang kini menempati peringkat 15 dunia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(Timnas Jepang kini menempati peringkat 15 dunia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Namun, jangan lupakan fakta bahwa apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk melihat Timnas Indonesia menang atas Jepang. Timnas Indonesia bisa meniru langkah Paraguay yang secara mengejutkan menang 2-1 atas tim peringkat satu dunia sekaligus tim peringkat satu di klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan, Argentina pada Jumat (15/11/2024) pagi WIB.

Paraguay yang sebelum pertandingan menempati peringkat enam klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan sama sekali tidak gentar dihadapkan dengan juara Piala Dunia 2022 tersebut. Terbukti, Paraguay menang 2-1 atas Argentina!

Kondisi di atas sama persis dengan Timnas Indonesia dan Jepang malam ini. Timnas Indonesia yang menempati peringkat enam Grup C dihadapkan dengan Jepang sang pemuncak klasemen.

Jadi, apakah Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Jepang? Pencinta sepakbola Tanah Air praktis berharap skor di atas benar terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/51/1646849/mnc-sports-competition-2025-rcti-bongkar-resep-pertahankan-gelar-juara-eae.webp
MNC Sports Competition 2025: RCTI Bongkar Resep Pertahankan Gelar JuaraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/andritany_ardhiyasa_tengah_memberi_petuah_pentin.jpg
Pesan Andritany Sentuh Pemain Cilik di SOMPO Student Tournament, Tekankan Perjuangan dan Peran Orangtua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement