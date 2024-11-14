Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand vs Lebanon di FIFA Matchday November 2024: Gajah Perang Ditahan 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |21:29 WIB
Hasil Timnas Thailand vs Lebanon di FIFA Matchday November 2024: Gajah Perang Ditahan 0-0
Suasana laga Timnas Thailand vs Lebanon di FIFA Matchday. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

PATHUM THANI – Tim Nasional (Timnas) Thailand gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik saat melawan Lebanon di FIFA Matchday November 2024, pada Kamis (14/11/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Thailand, skuad berjuluk Gajah Perang itu tepatnya ditahan 0-0 oleh tim tamu.

Tentunya hasil itu bukanlah hal yang pelatih Thailand, Masata Ishii inginkan. Padahal laga melawan Lebanon begitu penting bagi Thailand sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024 yang digela pada Desember 2024 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Thailand seperti yang diketahui tak seperti Timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Karena itu, Thailand menggelar laga uji coba di FIFA Matchday November 2024.

Lebanon pun sepakat menjadi lawan Thailand, tim yang tengah menyiapkan diri bertarung di turnamen sepakbola antar negara Asia Tenggara pada akhir tahun nanti. Kendati demikian, Thailand justru gagal memanfaatkan laga uji coba itu dengan baik.

Timnas Thailand vs Lebanon

Selain karena hasil yang gagal menang, secara permainan pun Thailand gagal bersinar. Thailand memang tampil lebih dominan ketimbang Lebanon.

Ketika Lebanon hanya menciptakan lima peluang tanpa shot on goal, Thailand mampu mencatatkan 12 tembakan. Hanya saja, dari 12 peluang itu hanya satu yang tepat ke gawang Lebanon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646353/jadwal-dan-link-nonton-riyadh-season-world-masters-of-snooker-2025-tayang-di-vision-dfj.webp
Jadwal dan Link Nonton Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement