Hasil Timnas Thailand vs Lebanon di FIFA Matchday November 2024: Gajah Perang Ditahan 0-0

PATHUM THANI – Tim Nasional (Timnas) Thailand gagal memanfaatkan laga kandangnya dengan baik saat melawan Lebanon di FIFA Matchday November 2024, pada Kamis (14/11/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Thailand, skuad berjuluk Gajah Perang itu tepatnya ditahan 0-0 oleh tim tamu.

Tentunya hasil itu bukanlah hal yang pelatih Thailand, Masata Ishii inginkan. Padahal laga melawan Lebanon begitu penting bagi Thailand sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024 yang digela pada Desember 2024 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Thailand seperti yang diketahui tak seperti Timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Karena itu, Thailand menggelar laga uji coba di FIFA Matchday November 2024.

Lebanon pun sepakat menjadi lawan Thailand, tim yang tengah menyiapkan diri bertarung di turnamen sepakbola antar negara Asia Tenggara pada akhir tahun nanti. Kendati demikian, Thailand justru gagal memanfaatkan laga uji coba itu dengan baik.

Selain karena hasil yang gagal menang, secara permainan pun Thailand gagal bersinar. Thailand memang tampil lebih dominan ketimbang Lebanon.

Ketika Lebanon hanya menciptakan lima peluang tanpa shot on goal, Thailand mampu mencatatkan 12 tembakan. Hanya saja, dari 12 peluang itu hanya satu yang tepat ke gawang Lebanon.