Ungkap Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang, Jay Idzes: Pemain Abroad dan Lokal Kompak

JAKARTA – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes menegaskan kondisi ruang ganti pasukan Garuda baik-baik saja jelang melawan Jepang. Meski Timnas Indonesia sempat menelan hasil buruk di dua laga terakhir, Jay memastikan itu tak menganggu kekompakan pemain, termasuk para pemain abroad maupun lokal.

Ya, pertandingan melawan Jepang akan menjadi momen kebangkitan bagi Timnas Indonesia setelah dua laga terakhir. Diketahui, Skuad Garuda meraih hasil minor setelah ditahan imbang Bahrain (2-2) dan dikalahkan China (1-2).

Jay mengatakan kondisi ruang ganti sudah membaik setelah dua pertandingan itu. Menjelang berhadapan dengan Jepang, pemain Venezia itu mengatakan para pemain sudah siap untuk meraih hasil terbaik.

“Perasaan di ruang ganti sekarang lumayan bagus, meskipun di dua game terakhir kurang memuaskan, tetapi perasaan di ruang ganti tetap baik, antara pemain lokal dan abroad,” kata Jay dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (14/11/2024).

Lebih lanjut, Jay juga mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia sudah cukup matang untuk menghadapi Jepang. Kekompakan antar-pemain mulai terbangun dengan baik menjelang pertandingan krusial itu.

“Dan kalau anda lihat hari demi hari, setiap latihan, chemistry tim kami semakin bagus, ini pun terlihat di lapangan, semua pemain tampak saling membantu satu sama lain,” ungkap Jay.