Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ungkap Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang, Jay Idzes: Pemain Abroad dan Lokal Kompak

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |21:04 WIB
Ungkap Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang, Jay Idzes: Pemain Abroad dan Lokal Kompak
Pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

JAKARTA – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes menegaskan kondisi ruang ganti pasukan Garuda baik-baik saja jelang melawan Jepang. Meski Timnas Indonesia sempat menelan hasil buruk di dua laga terakhir, Jay memastikan itu tak menganggu kekompakan pemain, termasuk para pemain abroad maupun lokal.

Ya, pertandingan melawan Jepang akan menjadi momen kebangkitan bagi Timnas Indonesia setelah dua laga terakhir. Diketahui, Skuad Garuda meraih hasil minor setelah ditahan imbang Bahrain (2-2) dan dikalahkan China (1-2).

Jay mengatakan kondisi ruang ganti sudah membaik setelah dua pertandingan itu. Menjelang berhadapan dengan Jepang, pemain Venezia itu mengatakan para pemain sudah siap untuk meraih hasil terbaik.

“Perasaan di ruang ganti sekarang lumayan bagus, meskipun di dua game terakhir kurang memuaskan, tetapi perasaan di ruang ganti tetap baik, antara pemain lokal dan abroad,” kata Jay dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis (14/11/2024).

Jay Idzes bersama Shin Tae-yong

Lebih lanjut, Jay juga mengungkapkan persiapan Timnas Indonesia sudah cukup matang untuk menghadapi Jepang. Kekompakan antar-pemain mulai terbangun dengan baik menjelang pertandingan krusial itu.

“Dan kalau anda lihat hari demi hari, setiap latihan, chemistry tim kami semakin bagus, ini pun terlihat di lapangan, semua pemain tampak saling membantu satu sama lain,” ungkap Jay.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/timur_kapadze_1.jpg
Timur Kapadze ke Indonesia Bukan Wawancara dengan PSSI, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement