Penyebab Shin Tae-yong Percaya Diri Timnas Indonesia Bisa Sulitkan Jepang di SUGBK

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, percaya diri jelang skuad Garuda menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024 malam WIB. Keyakinan itu muncul karena Shin Tae-yong melihat dari segi mana pun, Timnas Indonesia tidak kalah dari Jepang.

"Kita harus persiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Terpenting para pemain percaya diri. Karena baik dari segi fisik, dari mana pun, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone di sela-sela sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar Selasa, (12/11/2024).

(Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Timnas Indonesia jelang lawan Jepang. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Shin Tae-yong tentu tidak asal bicara. Secara kualitas pemain, Timnas Indonesia bisa bersaing dengan skuad Jepang, meski levelnya masih sedikit berada di bawah sang lawan.

Saat ini, mayoritas pemain Timnas Indonesia berkarier di Eropa, persis seperti personel Jepang. Jauhnya ranking FIFA mereka (15 berbanding 130 dunia) dijamin takkan tercermin ketika kedua tim berduel di lapangan.

Meski begitu, Shin Tae-yong tetap memberi pujian kepada Jepang. Ia menyebut Jepang sebagai tim terkuat di Asia saat ini.

"Di grup ini, Jepang (yang) terbaik dan nomor satu di Asia. Tim Jepang ini pelatih (Hajime) Moriyasu tampil dengan baik, organisasi dengan baik," kata Shin Tae-yong.