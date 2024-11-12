Ragnar Oratmangoen Bujuk Ole Romeny Perkuat Timnas Indonesia: Dia Masih Memikirkannya

PENYERANG Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, terang-terangan membujuk Ole Romeny agar mau memperkuat skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen mengatakan, Ole Romeny masih memikirkan tawaran membela Timnas Indonesia tersebut.

“Saya mengenal Ole Romeny sejak masih membela akademi NEC (Nijmegen). Saya sudah berbicara dengannya dan ia sedang mempertimbangkannya,” kata Ragnar Oratmangoen dalam acara Media Day yang digelar PSSI, Selasa (12/11/2024).

(Ole Romeny (kiri) diharapkan bersedia membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

“Saya berusaha meyakinkannya agar datang untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sejauh ini ia masih memikirkannya. Satu yang pasti, saya menghormati apa pun keputusan yang diambilnya. Namun, hal yang bagus jika bisa bermain dengannya (di Timnas Indonesia),” lanjut pemain FCV Dender di Liga 1 Belgia 2024-2025 ini.

PSSI sejak Maret 2024 melakukan pendekatan kepada Ole Romeny. Namun, belum membuahkan hasil.

Ragnar Oratmangoen yang sempat satu tim dengan Ole Romeny di NEC Nijmegen pun sudah turun tangan untuk membujuk winger kanan FC Utrecht tersebut. Hanya saja, progress-nya dari bulan ke bulan semakin membaik.

Fotografer FC Utrecht Milan Camiel seperti membocorkan adanya potensi Ole Romeny gabung Timnas Indonesia pada November 2024. Di unggahan terbaru Ole Romeny pada Minggu 10 November 2024, Milan Camiel meninggalkan komentar.