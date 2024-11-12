Timnas Indonesia vs Jepang: Pernah Hadapi Lionel Messi, Maarten Paes Tak Gentar dengan Samurai Biru

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menyatakan tidak gentar dengan ketajaman di lini depan Timnas Jepang. Sebab, ia pernah berhadapan langsung dengan Lionel Messi.

Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Di atas kertas, Samurai Biru lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Pasalnya, tim arahan Hajime Moriyasu itu dihuni-huni pemain berkualitas. Di lini serang, mereka punya striker-striker tajam seperti Koki Ogawa dan Kyogo Furuhashi.

Kendati begitu, Paes mengaku sama sekali tidak gugup untuk meredam para striker lawan. Sebab, kiper FC Dallas ini pernah bersua sosok yang lebih hebat, yakni Lionel Messi.

“Tidak, saya tidak terlalu gugup. Saya sudah bermain dengan Messi misalnya, dan saya tidak terlalu gugup,” kata Paes kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Menurut kiper berusia 26 tahun itu, memang sudah menjadi tugasnya dalam menghadang serangan-serangan dari striker tim lawan. Ia menegaskan akan mempertahankan performa terbaiknya dalam menjaga gawang Timnas Indonesia.