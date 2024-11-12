Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Jamin Kevin Diks Main di Laga Timnas Indonesia vs Jepang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |19:14 WIB
Shin Tae-yong Jamin Kevin Diks Main di Laga Timnas Indonesia vs Jepang!
Shin Tae-yong menjamin Kevin Diks main di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjamin Kevin Diks tampil di laga kontra Timnas Jepang. Duel itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam rangka matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga itu, Skuad Garuda menggelar latihan di Stadion Madya GBK, Selasa (12/11/2024) malam WIB.

Kevin Diks berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Menariknya, ada Kevin Diks yang langsung ikut berlatih. Padahal, bek FC Copenhagen itu baru hitungan jam mendarat di Indonesia setelah menempuh penerbangan panjang dari Denmark.

Shin memberi kabar bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Ia memastikan Diks 100 persen akan dimainkan. Tapi, sang pelatih tidak menjawab secara gamblang apakah pemainnya tampil sebagai starter atau tidak.

“Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100 persen,” kata Shin kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184423/timnas_irak_lolos_ke_playoff_antarkonfederasi_piala_dunia_2026_setelah_menang_2_1_atas_uea_iraqnten-j3oX_large.jpg
Hasil Timnas Irak vs UEA di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-1, Singa Mesopotamia Lolos ke Playoff Antarkonfederasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184199/timnas_belanda_resmi_lolos_piala_dunia_2026_onsoranje-5Ye2_large.jpg
Timnas Belanda dan Jerman Resmi Lolos Piala Dunia 2026, Kroasia Lanjutkan Dominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184102/cristiano_ronaldo-w23l_large.jpg
Cristiano Ronaldo Dianggap Beban Usai Portugal Dua Kali Menang Sembilan Gol saat CR7 Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184063/trofi_piala_dunia-BnUK_large.jpg
3 Negara yang Lolos ke Playoff Antarkonfederasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berpotensi Debut di Piala Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/50/1645487/oleksandr-usyk-resmi-lepas-sabuk-wbo-fabio-wardley-naik-takhta-isq.webp
Oleksandr Usyk Resmi Lepas Sabuk WBO, Fabio Wardley Naik Takhta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/timnas_futsal_indonesia_1.jpg
Pelatih Malaysia Ketar-ketir Lihat Kekuatan Timnas Futsal Indonesia jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement