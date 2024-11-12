Shin Tae-yong Jamin Kevin Diks Main di Laga Timnas Indonesia vs Jepang!

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjamin Kevin Diks tampil di laga kontra Timnas Jepang. Duel itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam rangka matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga itu, Skuad Garuda menggelar latihan di Stadion Madya GBK, Selasa (12/11/2024) malam WIB.

Menariknya, ada Kevin Diks yang langsung ikut berlatih. Padahal, bek FC Copenhagen itu baru hitungan jam mendarat di Indonesia setelah menempuh penerbangan panjang dari Denmark.

Shin memberi kabar bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Ia memastikan Diks 100 persen akan dimainkan. Tapi, sang pelatih tidak menjawab secara gamblang apakah pemainnya tampil sebagai starter atau tidak.

“Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100 persen,” kata Shin kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/11/2024).