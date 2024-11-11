Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Takushoku University: Pasukan Indra Sjafri Menang 2-1!

SHIZUOKA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 sukses menaklukkan tim Takushoku University dengan skor 2-1 di laga uji coba yang berlangsung pada Jumat 8 November 2024. Itu menjadi laga uji coba perdana skuad Garuda Nusantara selama pemusatan latihan (TC) di Jepang.

Ya, saat ini Timnas Indonesia U-20 tengah menjalani TC di Jepang sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia U-20 2025 yang digelar pada Februari tahun depan di China. Tak hanya sekadar TC, Indra Sjafri sudah menjadwalkan sejumlah laga uji coba dan salah satunya melawan Takushoku University.

Kabar baiknya, laga uji coba perdana Timnas Indonesia U-20 di Jepang tersebut berakhir manis. Sebab Jens Raven dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang dimainkan di Takinosumika Sports Center Susona Ground tersebut.

Pihak PSSI tak menyebutkan siapa saja pemain yang mencetak gol di laga tersebut. Namun, intinya kemenangan itu jelas menjadi modal yang baik untuk Timnas Indonesia U-20 untuk menghadapi laga uji coba tersisa di Jepang.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-20 masih memiliki empat agenda laga uji coba di Jepang. Tepatnya skuad Garuda Nusantara akan melawan Azul Claro Numazu (11 November), Vegalta Sendai (17 November), Ryutsu Keizai University (19 November), dan Sendai University (21 November).