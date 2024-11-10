Advertisement
Jadwal Laga Persahabatan Timnas Indonesia U-20 di Jepang: Lakoni 4 Laga, Lawan Vegalta Sendai hingga Azul Claro Numazu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |12:50 WIB
Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: PSSI)
JADWAL laga persahabatan Timnas Indonesia U-20 di Jepang akan diulas dalam artikel ini. Total, ada 4 laga yang akan dilakoni Timnas Indonesia U-20, di antaranya melawan tim-tim Liga 2 dan 3 Jepang, seperti Vegalta Sendai hingga Azul Claro Numazu.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Jepang yang akan berlangsung di Jepang mulai 6 hingga 23 November 2024. Hal ini dijalani sebagai persiapan turnamen Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20

Selain latihan, Garuda Nusantara juga akan menjalani empat pertandingan uji coba. Melansir akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Garuda Nusantara akan berhadapan dengan dua tim dari universitas lokal, satu tim dari liga 3, dan satu tim dari liga 2 Jepang.

Pada laga persahabatan pertama, Timnas Indonesia U-20 akan bersua dengan tim Liga 3 Jepang, yakni Azul Claro Numazu. Pertandingan itu akan berlangsung pada Senin, 11 November 2024.

Lima hari berselang, Garuda Nusantara akan bersua dengan tim Liga 2 Jepang Vegalta Sendai. Setelah itu, Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi dua tim dari universitas lokal.

Halaman:
1 2
      
