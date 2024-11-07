Reaksi Indra Sjafri Timnas Indonesia U-20 Segrup dengan Juara Bertahan Uzbekistan hingga Iran di Piala Asia U-20 2025

Indra Sjafri dan para pemain Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

REAKSI Indra Sjafri soal hasol drawing Piala Asia U-20 2025. Diketahui, Timnas Indonesia U-20 segrup dengan juara bertahan Timnas Uzbekistan U-20 hingga Timnas Iran U-20 di Grup C.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengaku bersyukur atas hasil undian tersebut. Dia pun optimistis dengan kiprah skuad Garuda Nusantara di Piala Asia U-20 2025.

Drawing atau undian Piala Asia U-20 2025 resmi dilangsungkan pada Kamis (7/11/2024) siang WIB. Timnas Indonesia U-20 yang tergabung di Pot 3. Setelah dilakukan undian, diketahui bahwa Timnas Indonesia U-20 akan bersaing dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman.

"Hasil ini dirasa cukup baik dan kami bersyukur," kata Indra Sjafri dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

"Para pemain terlihat sangat optimistis atas hasil undian yang dilaksanakan," tegasnya.

Indra Sjafri mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Indonesia U-20 yang saat ini sedang berada di Jepang, menonton langsung drawing Piala Asia U-20 2025 seusai menjalani sesi latihan. Menurutnya, para pemain terlihat serius saat menyaksikan undian itu dilakukan.