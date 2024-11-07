Jelang Lawan Jepang, Shin Tae-yong Umbar Misi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumbar ambisi jelang membawa timnya menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Shin Tae-yong paham Timnas Indonesia masih berada di 130 peringkat dunia, namun ambisinya meloloskan skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026 sama sekali belum padam.

Kelar melakoni empat pertandingan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang Timnas Indonesia untuk ambil bagian di putaran final terbuka lebar. Duduk di posisi lima dengan tiga angka, Timnas Indonesia hanya terpaut dua poin dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

(Shin Tae-yong berjuang loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Namun, bukan finis dua besar yang menjadi target utama Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia finis di posisi empat besar agar bisa memperpanjang napas, yakni tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Di sini ada Bapak ketua umum PSSI Erick Thohir juga. Jadi kalau ada masalah apa-apa kami pasti bicara dengan pak Erick. Karena bagaimana pun kami punya kewajiban memenuhi kepuasan dan kesenangan suporter,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di SUGBK, Kamis (7/11/2024).

Shin Tae-yong mengaku termotivasi meloloskan Timnas Indonesia setelah melihat perjuangan anak asuhnya. Walaupun Timnas Indonesia memiliki ranking FIFA terkecil ketimbang peserta Grup C lain, Shin Tae-yong sama sekali tak patah semangat untuk membawa skuadnya lolos.

“Saat mulai pemusatan latihan, para pemain pasti bekerja keras, itu yang menjadi motivasi besar buat saya. Apalagi para pemain juga berusaha semaksimal mungkin,” tegas pelatih 54 tahun ini.