Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Jepang, Shin Tae-yong Umbar Misi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |22:12 WIB
Jelang Lawan Jepang, Shin Tae-yong Umbar Misi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong ingin loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. (Foto: AFC)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumbar ambisi jelang membawa timnya menjamu Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Shin Tae-yong paham Timnas Indonesia masih berada di 130 peringkat dunia, namun ambisinya meloloskan skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026 sama sekali belum padam.

Kelar melakoni empat pertandingan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang Timnas Indonesia untuk ambil bagian di putaran final terbuka lebar. Duduk di posisi lima dengan tiga angka, Timnas Indonesia hanya terpaut dua poin dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Shin Tae-yong berjuang loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

(Shin Tae-yong berjuang loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Namun, bukan finis dua besar yang menjadi target utama Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia finis di posisi empat besar agar bisa memperpanjang napas, yakni tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Di sini ada Bapak ketua umum PSSI Erick Thohir juga. Jadi kalau ada masalah apa-apa kami pasti bicara dengan pak Erick. Karena bagaimana pun kami punya kewajiban memenuhi kepuasan dan kesenangan suporter,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di SUGBK, Kamis (7/11/2024).

Shin Tae-yong mengaku termotivasi meloloskan Timnas Indonesia setelah melihat perjuangan anak asuhnya. Walaupun Timnas Indonesia memiliki ranking FIFA terkecil ketimbang peserta Grup C lain, Shin Tae-yong sama sekali tak patah semangat untuk membawa skuadnya lolos.

“Saat mulai pemusatan latihan, para pemain pasti bekerja keras, itu yang menjadi motivasi besar buat saya. Apalagi para pemain juga berusaha semaksimal mungkin,” tegas pelatih 54 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183566/timnas_indonesia-ECPH_large.jpg
Timnas Indonesia Merana, Curacao dan Suriname Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183532/pengamat_sepakbola_menyayangkan_timnas_indonesia_tidak_turun_di_fifa_matchday-mdYw_large.jpg
Pengamat Sentil PSSI: Timnas Indonesia Ditargetkan Ranking 100 Dunia tapi Absen FIFA Matchday
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183494/timur_kapadze-tdsP_large.jpg
Timur Kapadze Disebut Tak Cocok Latih Timnas Kazakhstan, Kesulitan jika Tangani Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183437/timur_kapadze-BXNF_large.jpg
PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/26/ketua_umum_pssi_erick_thohir_foto_pssi.jpg
Kebijakan PSSI Disorot: Target Ranking 100 Besar, tapi Absen di FIFA Matchday!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement