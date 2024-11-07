BREAKING NEWS: Kiper FC Augsburg Daniel Klein Siap Perkuat Timnas Indonesia, Rela Ikut Seleksi Lebih Dulu!

KIPER FC Augsburg yang bermain di Bundesliga 2024-2025, Daniel Klein, tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan kiper 23 tahun ini siap mengikuti seleksi untuk menunjukan kemampuannya di hadapan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

“Jika kesempatan itu datang (membela Timnas Indonesia), saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya,” kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone, Kamis (7/11/2024).

(Daniel Klein saat wawancara bersama Okezone. (Foto: Okezone.com)

“Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukan kemampuan saya kepada Timnas Indonesia,” lanjut kiper 23 tahun ini.

Dalam pengakuan Daniel Klein, orang kepercayaan PSSI dalam mengurus pemain keturunan, Fardy Bachdim, sempat menghubunginya. Namun, belum ada tindak lanjutnya lagi.

“Saya pernah dikontak Fardy Bachdim di masa lalu tentang kemungkinan ini (membela Timnas Indonesia),” tegas kiper bertinggi badan 191 sentimeter tersebut.

Daniel Klein merupakan kiper berdarah Indonesia-Jerman. Darah Indonesia yang dimiliki Daniel Klein berasal dari sang ibu yang berasal dari Bali.