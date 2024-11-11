Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harapan Erick Thohir Usai Noa Leatomu dan Estella Loupatty Resmi Jadi WNI dan Siap Perkuat Timnas Putri Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |03:15 WIB
Harapan Erick Thohir Usai Noa Leatomu dan Estella Loupatty Resmi Jadi WNI dan Siap Perkuat Timnas Putri Indonesia
Erick Thohir bicara soal naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampaikan harapannya kepada dua pemain yang baru saja dinatualisasi guna memperkuat Timnas Putri Indonesia. Dua pemain itu adalah Noa Leatomu dan Estella Loupatty.

Erick berharap, kedua pemain itu bisa menambah kekuatan Timnas Putri Indonesia. Erick mengaku senang proses naturalisasi Noa dan Estella berjalan lancar. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu berharap keduanya bisa meningkatkan kekuatan Timnas Putri Indonesia.

Noa Leatomu dan Estella Loupatty

“Selain Kevin Diks, dua pemain putri yaitu Noa Leatomu dan Estella Loupatty juga sudah mengambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia,” ujar Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Sabtu 9 November 2024.

“Noa dan Estella akan menambah kekuatan Timnas Putri Indonesia yang sedang kami bangun,” sambungnya.

Erick pun berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung proses naturalisasi para pemain keturunan. Para pemain ini nantinya sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177464/timnas_putri_indonesia_u_17_vs_myanmar-rek3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-17 vs Myanmar di Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2026: Kalah 0-1, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175301/timnas_putri_indonesia-MAnu_large.jpg
Persiapan SEA Games 2025 dan FIFA Matchday, Timnas Putri Indonesia Gelar TC Intensif di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166271/erick_thohir_angkat_bicara_mengenai_pelatih_baru_di_timnas_putri_indonesia-1oUz_large.jpeg
Erick Thohir Bicara Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia, Masih dari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/51/3166349/timnas_putri_indonesia_u_16-HxbM_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFF Putri U-16 2025: Kalah Adu Penalti, Garuda Pertiwi Gagal Rebut Peringkat 3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645247/pbsi-coret-gregoria-mariska-dari-australia-open-2025-khq.webp
PBSI Coret Gregoria Mariska dari Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/timnas_italia.jpg
Timnas Italia Masuk Playoff Piala Dunia 2026, Siapa Lawannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement