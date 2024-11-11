Harapan Erick Thohir Usai Noa Leatomu dan Estella Loupatty Resmi Jadi WNI dan Siap Perkuat Timnas Putri Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampaikan harapannya kepada dua pemain yang baru saja dinatualisasi guna memperkuat Timnas Putri Indonesia. Dua pemain itu adalah Noa Leatomu dan Estella Loupatty.

Erick berharap, kedua pemain itu bisa menambah kekuatan Timnas Putri Indonesia. Erick mengaku senang proses naturalisasi Noa dan Estella berjalan lancar. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu berharap keduanya bisa meningkatkan kekuatan Timnas Putri Indonesia.

“Selain Kevin Diks, dua pemain putri yaitu Noa Leatomu dan Estella Loupatty juga sudah mengambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia,” ujar Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Sabtu 9 November 2024.

“Noa dan Estella akan menambah kekuatan Timnas Putri Indonesia yang sedang kami bangun,” sambungnya.

Erick pun berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung proses naturalisasi para pemain keturunan. Para pemain ini nantinya sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat.