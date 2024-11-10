Reaksi Rafael Struick Usai Kevin Diks Resmi Dinaturalisasi dan Segera Merapat ke Timnas Indonesia

REAKSI Rafael Struick usai Kevin Diks resmi dinaturalisasi dan segera merapat ke Timnas Indonesia. Dia mengaku ikut senang Kevin Diks bisa segera membela Timnas Indonesia karena merupakan pemain yang berkualitas.

Hal ini disampaikan Rafael Struick saat melakukan sesi wawancara dengan media Australia, SBS. Dalam satu momen, Rafael ditanyakan soal peluang bergabungnya Kevin Diks dengan Timnas Indonesia.

Rafael menyatakan senang dengan kabar segera bergabungnya Kevin Diks ke Skuad Garuda. Pemain Brisbane Roar itu meyakini, Kevin Diks mempunyai kualitas yang cukup untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia.

"Ya, saya pikir Kevin Diks adalah pemain yang berkualitas, tambahan kekuatan untuk tim (Timnas Indonesia). Itu bagus untuk kita," kata Rafael dikutip dari SBS, Minggu (10/11/2024).

"Saya berharap dia bisa membantu kami (Timnas Indonesia)," tambahnya.