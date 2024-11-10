Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Rafael Struick Usai Kevin Diks Resmi Dinaturalisasi dan Segera Merapat ke Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |13:33 WIB
Reaksi Rafael Struick Usai Kevin Diks Resmi Dinaturalisasi dan Segera Merapat ke Timnas Indonesia
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI Rafael Struick usai Kevin Diks resmi dinaturalisasi dan segera merapat ke Timnas Indonesia. Dia mengaku ikut senang Kevin Diks bisa segera membela Timnas Indonesia karena merupakan pemain yang berkualitas.

Hal ini disampaikan Rafael Struick saat melakukan sesi wawancara dengan media Australia, SBS. Dalam satu momen, Rafael ditanyakan soal peluang bergabungnya Kevin Diks dengan Timnas Indonesia.

Kevin Diks

Rafael menyatakan senang dengan kabar segera bergabungnya Kevin Diks ke Skuad Garuda. Pemain Brisbane Roar itu meyakini, Kevin Diks mempunyai kualitas yang cukup untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia.

"Ya, saya pikir Kevin Diks adalah pemain yang berkualitas, tambahan kekuatan untuk tim (Timnas Indonesia). Itu bagus untuk kita," kata Rafael dikutip dari SBS, Minggu (10/11/2024).

"Saya berharap dia bisa membantu kami (Timnas Indonesia)," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183856/jordi_cruyff_disebut_tengah_jadi_incaran_ajax_amsterdam-qQAd_large.jpg
Gawat, Penasihat Teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff Diincar Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183966/timur_kapadze-fmSN_large.jpg
Pengamat Sepakbola Ungkap Penyebab Timur Kapadze Layak Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183937/timnas_indonesia-7oY1_large.jpg
Media AS Sindir Timnas Indonesia: Negara Berpenduduk Terbesar Keempat Minim Sejarah di Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183893/jesus_casas-GNr5_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas dengan Timur Kapadze, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644869/gajayana-bergetar-malang-sambut-juara-baru-mlsc-2025-lzo.webp
Gajayana Bergetar! Malang Sambut Juara Baru MLSC 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gelandang_timnas_indonesia_u_22_arkhan_fikri.jpg
Terungkap! Ini Alasan Arkhan Fikri dan Rayhan Hannan Absen Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement