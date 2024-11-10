9 Pemain Naturalisasi yang Absen saat Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Kevin Diks!

Timnas Indonesia siap mengalahkan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 9 pemain naturalisasi yang absen saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Untuk kedua kalinya dalam satu tahun terakhir, Timnas Indonesia dan Jepang bertemu di laga kompetitif.

Setelah bersua di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada 24 Januari 2024, Timnas Indonesia kembali bertemu Jepang, kali ini di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, 15 November 2024 malam WIB.

Setelah kalah 1-3 di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berpotensi memberi perlawanan kepada Jepang kali ini. Sebab, Timnas Indonesia diperkuat sembilan pemain yang sebelumnya tidak bermain saat melawan Jepang di Piala Asia 2023. Kehadiran pemain-pemain ini praktis memperkuat Timnas Indonesia.

Berikut 9 pemain naturalisasi yang absen saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023:

9. Maarten Paes





Maarten Paes belum menyandang paspor Indonesia saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Ia baru memegang paspor Indonesia pada akhir April 2024 dan eligible memperkuat Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024.

Kehadiran Maarten Paes terbukti memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Beberapa penyelamatan krusial dibuat penjaga gawang berdarah Belanda ini saat Timnas Indonesia bersua Arab Saudi, Australia, Bahrain dan China.

8. Thom Haye





Thom Haye mendapatkan paspor Indonesia pada akhir Maret 2024. Sejak saat itu, gelandang 29 tahun ini menjadi roh permainan Timnas Indonesia. Tiap kali Thom Haye dicadangkan Shin Tae-yong, permainan Timnas Indonesia langsung monoton.

7. Nathan Tjoe A-On





Seperti Thom Haye, Nathan Tjoe A-On resmi memegang paspor Indonesia pada Maret 2024. Sempat tidak atraktif ketika dimainkan di posisi aslinya (fullback kiri), Nathan Tjoe A-On justru tampil hidup dan militan saat diperankan sebagai gelandang sentral.