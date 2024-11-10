BREAKING NEWS: FIFA Resmi Jatuhkan Sanksi kepada Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia dikenal sanksi Rp178 juta karena telat melakukan kick off saat menghadapi China. (Foto: FIFA.com)

FEDERASI Sepakbola dunia (FIFA) resmi memberi 4 sanksi kepada Timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Dalam rilis yang dikeluarkan FIFA, hukuman ini diberikan atas kesalahan yang dibuat Timnas Indonesia di empat matchday awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“FIFA mengeluarkan sanksi atas keputusan Komite Disiplin, berdasarkan insiden yang terjadi pada September dan Oktober 2024 di Kualifikasi Piala Dunia 2026,” buka FIFA dalam rilis yang mereka buat.

(FIFA jatuhkan sanksi kepada Timnas Indonesia. (Foto: FIFA.com)

Sekira 27 hukuman dirilis FIFA dan empat di antaranya menimpa Timnas Indonesia. Hukuman pertama imbas Timnas Indonesia telat melakukan kick off saat menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024. Untungnya, hanya sanksi teguran yang diberikan FIFA.

Kemudian, manajer Timnas Indonesia Sumardji disanksi satu pertandingan atas protes yang dibuat di laga Bahrain vs Timnas Indonesia pada matchday ketiga Grup C, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Hukuman ini pun sudah dijalani Sumardji saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat.

Analis Shin Tae-yong, Kim Jong-jin diberikan sanksi berat. Ia hukum empat pertandingan karena melakukan pelanggaran di laga Bahrain vs Timnas Indonesia. Sayangnya, tidak diberi tahu pelanggaran apa yang dibuat analis pertandingan asal Korea Selatan tersebut.

Terakhir, Timnas Indonesia dihukum 10.000 CHF atau sekira Rp179 juta karena telat melakukan kick off saat menghadapi China di matchday keempat Grup C pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Tentu hal yang unik ketika Timnas Indonesia diberi hukuman telat melakukan kick off, sekalipun berstatus sebagai tim tandang.