HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ikut Bangga Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |21:42 WIB
Erick Thohir Ikut Bangga Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024
Erick Thohir ikut bangga Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ikut berbangga Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. Apalagi, Skuad Garuda sudah menanti 14 tahun untuk kembali juara.

Timnas Futsal Indonesia memastikan gelar juara usai membungkam Timnas Futsal Vietnam 2-0 di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB. Gol-gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Muhammad Syaifullah dan Rizki Xavier.

Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)

Gelar juara ini menjadi catatan manis bagi Timnas Futsal Indonesia. Bagaimana tidak, mereka akhirnya berhasil membawa pulang trofi Piala AFF Futsal setelah terakhir kali diraih pada 2010.

“Timnas Futsal Juara!” tulis Erick dalam akun Instagramnya @erickthohir, Minggu (10/11/2024).

“Setelah menanti 14 tahun, Alhamdulillah Timnas Futsal Indonesia kembali berhasil juara ASEAN Futsal Championship atau yang dulu dikenal AFF Futsal Championship. Timnas Futsal Indonesia berhasil juara setelah menang 2-0 atas Vietnam di final,” sambungnya.

