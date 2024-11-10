Profil Hector Souto, Pelatih asal Spanyol yang Antar Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024

Hector Souto antar Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

PROFIL Hector Souto, pelatih asal Spanyol yang antar Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Hector Souto mencetak sejarah bersama Timnas Futsal Indonesia.

Pertama kalinya sepanjang sejarah, Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship ketika ada Thailand di dalamnya. Ketika Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2010, Thailand tidak ambil bagian.

(Hector Souto (kiri) saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Futsal Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah MPI)

Sementara di ASEAN Futsal Championship 2024, Timnas Futsal Indonesia juara setelah membungkam Thailand 5-1 di semifinal. Kemudian di partai puncak yang digelar malam ini, Timnas Futsal Indonesia menang 2-0 atas Vietnam lewat gol-gol dari Syaifullah di menit kedelapan dan Rizki Xavier (39').

Profil Hector Souto

Hector Souto lahir di Chantada, Lugo, Spanyol pada 7 Desember 1981. Sebelum berkarier di Indonesia, Hector Souto pernah menangani sejumlah klub futsal di Spanyol dan Vietnam.

Di Indonesia, karier kepelatihan pelatih 43 tahun ini masuk kategori mentereng. Ia mengantarkan Bintang Tmur Surabaya juara Liga Futsal Profesional 2021 dan 2022.

Tak cuma di level nasional, Hector Souto juga mengantarkan Bintang Timur Surabaya kampiun AFF Futsal Club Championship 2022. Di partai puncak, Bintan Timur Surabaya menang 4-2 atas klub Thailand, Hongyen Thakam.